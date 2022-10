Napoli mostra força, vence a Roma e mantém a liderança no Campeonato Italiano

23/10/2022 | 17:46



O Napoli mostrou força, ao vencer a Roma, por 1 a 0, no estádio Olímpico, neste domingo, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. Com isso, a equipe de Nápoles chegou aos 29 pontos, três a mais que o vice-líder Milan. Os romanos permanecem com 22, em quinto lugar.

O primeiro tempo teve dois momentos distintos. Enquanto teve fôlego para marcar pressão, a Roma dominou o jogo e teve pelo menos três boas chances para marcar. Zaniolo e Abraham levaram perigo à meta do goleiro Meret.

Mas, a partir dos 25 minutos, os comandados do técnico José Mourinho diminuíram a intensidade na marcação e o Napoli se aproveitou para atacar. Destaque para Zielinski, que criou três boas chances de gols. O goleiro Rui Patricio foi exigido e mostrou segurança.

Rui Patrício voltou para a etapa final com o mesmo desempenho e fez grande defesa em chute de Lozano. O Napoli veio para os 45 minutos finais com a intenção de ser perigoso com o domínio da bola e também nos contra-ataques.

Aos 25 minutos, o momento mais incrível do jogo. A Roma forçou Meret a cortar perigoso cruzamento, enquanto o Napoli, em apenas cinco segundos, contratou e Osimhen errou, ao bater na saída de Rui Patrício.

A parte final da partida ganhou momentos de disputa intensa pela bola, com faltas ríspidas dos dois lados. Mas foi em uma falha da zaga da Roma, especificamente de Smalling, que Osimhen aproveitou para abrir o placar, aos 35 minutos. O atacante napolitano acertou um chute cruzado muito forte.

A partir daí, o Napoli abusou do bom toque de bola para evitar uma reação da Roma, que praticamente se defendeu nos minutos finais de um segundo gol do adversário, líder do campeonato.

OUTROS JOGOS

Em duelo de dois times que brigam pelos primeiros lugares, a Lazio obteve importante vitória, ao bater a Atalanta, em Bérgamo, por 2 a 0, com gols de Zaccagni e do brasileiro Felipe Anderson. Com o resultado, as duas equipes somam 24 pontos cada e só estão atrás de Napoli e Milan.

Em Bolonha, o time da casa marcou 2 a 0 no Lecce e alcançou os dez pontos, em 13º lugar. O time perdedor fica com oito pontos, em 17º. Em Údine, o Torino bateu a Udinese por 2 a 1 e é o nono colocado, com 14 pontos. Os anfitriões ficam com 21, em sexto.