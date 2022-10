Incêndio em depósito de supermercado deixa 1 morto na zona oeste de SP

23/10/2022 | 16:38



Um incêndio de grandes proporções atingiu a área de depósito de mercadorias de um supermercado na zona oeste de São Paulo na madrugada de domingo, 23. Segundo os bombeiros, 26 homens e 11 viaturas foram deslocadas para o combate as chamas, que começaram por volta das 2h50.

Durante esse atendimento, o mezanino da área de estoque desabou, possivelmente por conta das chamas. Os bombeiros então encontraram o homem de 43 anos já sem vida. A principal suspeita é a de que a vítima, um fiscal da loja, tenha morrido por intoxicação de fumaça.

A rede Mambo não foi encontrada para comentar a ocorrência ou a morte do funcionário.

A ocorrência foi registrada como incêndio no 1º Distrito Policial (Pinheiros) e equipes da polícia científica devem trabalhar nos próximos dias para determinar as causas do fogo.