Após comemoração de aniversário dar errado, Kim Kardashian leva convidados para comer em fast food

Kim Kardashian, que completou 42 anos de idade, na última sexta-feira, dia 21, organizou uma comemoração para lá de luxuosa para celebrar a data, no último sábado, dia 22, mas nem tudo saiu como planejado.

Segundo a revista Glamour a empresaria usou o jatinho da Kylie Jenner e convidou familiares e amigos próximos, o objetivo era que todos viajassem até Los Angeles para assistir o show do Usher.

No começo estava tudo as mil maravilhas! Kim estava com um look prata e toda a decoração da festa do jatinho era com temática dos anos 2000, a cara dela, não é? Porém, a aniversariante não contava com o mau tempo e a aeronave teve que retornar o caminho. O perrengue chic fica ainda melhor quando Kim e os convidados foram até um fast food para matar a fome.

Mas mesmo saindo fora do planejado, Kim não deixou de se divertir, viu? Ela postou todos os detalhes e apareceu sorrindo sempre. A Kardashian provando que é gente como a gente, não é?