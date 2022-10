De volta aos anos 80. A Cidade da Criança. Ana Rosa e Nathalia. O ataque da conjuntivite.

Ademir Medici



23/10/2022 | 15:39



Ricardo Hernandes formou-se e consagrou-se como um dos mais importantes repórteres-fotográficos do Grande ABC. Fez história no Diário



E neste ano de 2022, Ricardo tem dividido com esta página “Memória” algumas das fotos que ele guardou e tratou. A seleção de hoje é eclética.



São duas imagens do miolo da Cidade da Criança, em São Bernardo; uma foto bem pessoal focalizando Ana Rosa e a pequena Nathalia; e uma foto ilustrativa de 1985 para uma matéria de saúde – aqui mesmo no Diário: a conjuntivite.



Ana Rosa foi colega de Redação. Era a secretária do Dr. Fausto, nosso diretor. Sempre atenciosa, cuidava para que tudo corresse bem na família de jornalistas. Casou-se com Ricardo Hernandes e são pais de Nathalia, formada em Rádio e TV pela Metodista e hoje atuando na nova geração de profissionais de imprensa.

EM TEMPO – Temos mais 23 fotos incríveis de Ricardo para mostrar. O faremos aos poucos, saboreando, voltando em tempos tão recentes e saudosos.

CLIC MÁGICO. O mundo que já foi mais doce na Rua da Felicidade, esquina com a Praça do Amor; Ana Rosa e Nathalia; e o olhar fotográfico quando do surto de conjuntivite

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 22 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1978

SANTO ANDRÉ – No bairro Santa Terezinha, a velha e tradicional Praça Rui Barbosa passava por uma completa remodelação, a primeira desde que foi inaugurada, em 1948.

SÃO BERNARDO – Praça Samuel Sabatini, ponto zero do Município.

COMÉRCIO – Deixe tudo pra trás. Ponha a mochila nas costas. Mas antes de pegar a estrada passe pelo Jumbo que assim você leva um pouco dele com você.

HABITAÇÃO – Um residencial destinado às pessoas que gostam de ter jardim em casa. Nascia o Parque Espacial.

RÁDIO – Show de bola é na Diário. Hoje (22-10-1972), a partir das 14h30, diretamente do Estádio Municipal de Santo André, transmissão do jogo entre Santo André FC e Saad EC. É o Campeonato da Primeira Divisão com a equipe dos Craques do Rádio, sob o comando de Rolando Marques.



TESTE AOS NOVOS LEITORES – Que Jumbo é este? E o Parque Espacial, onde fica? Vocês já ouviram falar do mestre Rolando Marques? Ele foi a Voz de Ouro do Grande ABC.

Pilar - Mauá

Apreciei muito a memória sobre Mauá/Pilar (edição da terça, 18), uma verdadeira crônica nos moldes da Idade Média.

Pequenos fatos, como a importância do chefe da Estação, a porteira, os aspectos do cotidiano, a carruagem depois substituída pelos veículos, a festa, a religiosidade, os micros-comportamentos dos moradores que, vistos um século depois, ganham importância e significados.



Alexandre Takara, professor e orientador desta página Memória.









DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 23 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8212

MANCHETE – Proposta reduz número de impostos.



Comissão Especial do Congresso prepara reforma fiscal que baixa de 15 para oito os tributos previstos na Constituição.

ACIDENTE – Choque de trens entre Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Composição da CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) choca-se com trem de carga da Refesa (Rede Ferroviária Federal.

Doze pessoas ficam feridas e um maquinista sofre fratura exposta.

HOJE

¦ Dia da Aviação Brasileira, do aviador e do inventor Santos Dumont

¦ Dia Mundial das Missões

SANTOS DO DIA

¦ João de Capistrano

¦ Boécio

¦ Josefina Leroux

¦ Inácio I de Constantinopla

¦ Beato João Bondoso

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ Aniversariam em 23 de outubro: Alvorada do Norte, Montes Claros de Goiás, Mozarlândia, Santa Bárbara de Goiás e Santa Terezinha de Goiás (GO), Frei Paulo, Nossa Senhora das Dores e Tobias Barreto (SE), Independência e Victor Graeff (RS), Monte do Carmo, Paraíso do Tocantins, Paranã e Santa Fé do Araguaia (TO) e Nova Viçosa (BA).

EM 23 DE OUTUBRO DE...

1937 - Reservistas do Tiro de Guerra de Santo André realizam baile no Cine Lourdes, em Ribeirão Pires, animado por um conjunto de jazz-band de Bauru.