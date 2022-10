Após vencer batalha judicial, Cardi B se ofende com publicação de Madonna nas redes sociais

23/10/2022 | 15:11



Cardi B se livrou de um problema e já arrumou outro! No último sábado, dia 22, a cantora saiu livre de uma acusação de plágio no álbum responsável por lançar sua carreira para o mundo. A justiça da Califórnia, nos Estados Unidos declarou que a artista não precisaria pagar a multa de cinco milhões de dólares.

O caso em questão começou ainda em 2017, quando Kevin Brophy acusou Cardi B de plagiar a tatuagem em suas costas na capa de Gangasta Bitch Vol. 1. Segundo o TMZ, o julgamento durou quatro dias até o júri decretar que a rapper não havia ferido nenhum direito autoral.

Mas você acha que as coisas iam ser tão fáceis assim? Claro que não! Poucas horas depois de ter conseguido sair livre do julgamento, Cardi B já estava se envolvendo em outra polêmica. Dessa vez a cantora está em pé de guerra com ninguém menos que a própria Madonna!

É isso mesmo, tudo começou após uma publicação feita pela rainha do pop no Instagram, já que em 2022 o livro Sex e o álbum Erotica completam exatos 30 anos desde o seu lançamento polêmico.

Madonna decidiu então expor a sua opinião sobre as publicações, já que na época ela foi muito atacada por causa do conteúdo sexualmente explícito em seu trabalho. No texto, a rainha do pop acabou citando Kim Kardashian, Miley Cyrus e Cardi B como exemplos que hoje podem falar abertamente sobre suas intimidades.

Há 30 anos publiquei um livro chamado Sex. Além de fotos minhas nuas, havia fotos de homens beijando homens, mulher beijando mulher e eu beijando todo mundo. Também escrevi sobre minhas fantasias sexuais e compartilhei meu ponto de vista sobre sexualidade de forma irônica. Passei os próximos anos sendo entrevistada por pessoas de mente estreita que tentaram me envergonhar por me empoderar como mulher. Fui chamada de prostituta, bruxa, herege e diabo. Agora Cardi B pode cantar sobre seu WAP, Kim Kardashian pode enfeitar a capa de qualquer revista com sua bunda nua e Miley Cyrus pode vir como uma bola de demolição. De nada v***as.

Mas Cardi B não gostou nadinha de ter o seu nome usado por Madonna e, segundo a revista Rolling Stone, também decidiu se pronunciar:

Eu literalmente prestei homenagem a essa mulher tantas vezes porque eu cresci ouvindo ela? Ela pode dar seu ponto de vista sem colocar emojis de palhaço e sem falar esse tipo de coisa. Esses ícones realmente se tornam decepções quando você faz isso na indústria, é por isso que eu guardo isso para mim mesma.

Os fãs tentaram acalmar a situação e explicar o que Madonna quis dizer, mas a rapper ainda estava bem raivosa e disse que não iria apagar o tweet já que se incomodou por ter sido chamada de v***a. Porém algumas horas depois ela voltou atrás de sua decisão e retirou a resposta do ar.

Apesar da comoção na internet, a rainha do pop ainda não se pronunciou sobre o assunto.