Tatá Werneck se derrete em declaração de aniversário para a filha Clara Maria: O tanto que eu te amo

23/10/2022 | 15:10



Neste domingo, dia 23, Clara Maria, filha de Tata Werneck e Rafael Vitti está completando três anos de idade! E claro que a mãezona fez uma homenagem emocionante para a herdeira.

Provando que é uma das crianças mais carismáticas da internet, Clara Maria aparece em um vídeo fofo ao lado de Tata, as duas estão brincando, tentando ficar sem rir ao olhar uma para o rosto da outra. Para completar a homenagem, a humorista escreveu uma declaração tocante na legenda:

Há 3 anos, quando você nasceu, eu renasci. Eu entendi a potência de Deus. Do amor. Da entrega. Fiz e faço e farei tudo que puder para que você tenha a melhor vida do mundo. Que seja livre nas suas escolhas. Que sinta meu apoio incondicional. O tanto que eu te amo você só vai entender quando eu mudar a língua portuguesa. Ainda não existe a expressão você é a mais pura forma de amor que um ser humano é capaz de sentir. você é sol pra mim caca. E eu sou sol sua. A pessoa que mais me faz rir é, por coincidência, minha própria filha. Isso é amor.

Muitos famosos aproveitaram para deixar um recado fofo para a aniversariante:

Que lindeza sem fim! Muito amor pra ela, disse Fernanda Paes Leme.

Sabrina Sato também deixou um comentário:

Ai que lindas! Que amor gigante. Viva clara Maria e viva você mamãe inspiradora! Estou aqui sempre vibrando com a felicidade de vocês.

Não existe bebe mais fofo. Nossa. Muito especial, se declarou Anitta.