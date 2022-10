Lula: ofensas contra Cármen Lúcia não poderiam ser feitas por ninguém

23/10/2022 | 14:41



O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou na tarde deste domingo, 23, as ofensas proferidas pelo ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) contra a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia. As declarações do petista foram feitas minutos após o petebista resistir a uma determinação de prisão do STF.

"As ofensas que esse cidadão, que eu prefiro não falar o nome, fez a Cármen não são possíveis de serem aceitas por ninguém que ama a democracia. Ninguém tem o direito de utilizar os palavrões com uma pessoa comum muito menos com uma ministra da Suprema Corte", disse o petista.

Na fala à imprensa, Lula disse ter recebido informações que Jefferson teria lançado uma granada contra agentes da Polícia Federal que foram a sua casa em Comendador Levy Gaspariano (RJ), além de ter trocado tiros com os oficiais. O ex-presidente disse que era necessário aguardar para saber a verdade do caso.

O petista repetiu ainda que a campanha de seu concorrente, o presidente Jair Bolsonaro (PL), se pauta em mentiras e que, por isso, ele seguirá pedindo direitos de resposta na Justiça.

"A Justiça tem se esforçado muito para limitar o índice da mentira nas eleições", afirmou Lula. Ele destacou ainda que Bolsonaro sabe que "as mentiras que está contando vão virar processos contra ele".

O candidato petista afirmou também que a última semana de campanha será focada em conversar com os eleitores indecisos. Ele citou, como exemplo, jovens que fizeram o título de eleitor mas não foram votar no primeiro turno. "O que está em jogo não é a campanha em si, é se a democracia vai prevalecer neste País", afirmou Lula.