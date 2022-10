Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes recebem obras de manutenção até dia 30; veja o que muda

Da Redação



A partir desta segunda (24) até o próximo domingo (30), o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) receberá serviços de manutenção e conservação em todas as rodovias, segundo informações da concessionária Ecovias.

Ao longo de toda a via Anchieta, nas duas direções do quilômetro (km) 9,7 ao km 65, a partir das 8h até as 17h e das 21h às 5h, será feita a recuperação de pavimento, de passarelas, viadutos e juntas de dilatação. Também serão feitos os trabalhos de reforço da sinalização de solo, implantação de suportes para placas aéreas e manutenção e lavagem de placas de sinalização em todo o trecho, de ambos os sentidos da via, mas apenas no período noturno.

Já na Rodovia dos Imigrantes, entre o km 11 e o km 70, nas pistas no sentido da capital e do litoral, das 8h às 17h e das 21h às 5h, os serviços de recuperação do pavimento, assim como as juntas de dilatação.

Ainda em todo o trecho e nos dois sentidos da Rodovia dos Imigrantes, mas apenas à noite, das 21h às 5h, haverá trabalhos de manutenção e lavagem de placas, reforço de sinalização de solo e implantação de suportes para placas aéreas.

Nas rodovias Cônego Domênico Rangoni (CDR) e Padre Manoel da Nóbrega (PMN) estão previstos, em toda a extensão nos dois sentidos, serviços de recuperação de pavimento, manutenção de passarelas, viadutos e de juntas de dilatação, das 8h às 17h e das 21h às 5h, horário em que estão previstos os serviços de reforço de sinalização de solo, implantação de suportes para placas aéreas e manutenção e lavagem de placas, em todo o trecho das rodovias e em ambos sentidos.

Nas Interligações Planalto e Baixada, além da saída do Guarujá pela SP-248, nos dois sentidos e em todo o trecho, serão executados os serviços de manutenção do pavimento e de passarelas e viadutos, das 8h às 17h e das 21h às 5h.

Além das obras citadas, serão realizados nas rodovias serviços de varrição mecanizada, cata papel, coleta de lixo e entulho, varrição manual e mecânica, poda, implantação de dutos, limpeza de drenagem e reparo no guard-rail. Durante os trabalhos, sempre que necessário, faixas e acostamentos serão devidamente bloqueados e sinalizados para garantir a segurança viária dos motoristas e trabalhadores.

Bloqueios

Nas noites desta segunda-feira (24) e na de quinta (27), entre 23h30 e 5h30, a pista norte da Rodovia dos Imigrantes será bloqueada, no trecho de serra, para transposição de cargas especiais. Neste período os motoristas poderão subir apenas pela pista norte da via Anchieta. Entre a terça (25) e a quinta-feira (27), a pista sul da via Anchieta passará por obras no trecho de serra, do km 40 ao km 55, das 5h às 17h.

Durante a realização dos trabalhos, estará em vigor a Operação 5x3, com descida pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes e pista norte da via Anchieta, e subida pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes.

A concessionária Ecovias cumpre a programação de trabalhos estabelecidos em contrato com o Governo do Estado, sob fiscalização da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), com o objetivo de manter a qualidade das rodovias, a segurança viária e o conforto dos usuários. Em caso de emergências o telefone é 0800 0 197878 ou acesse aqui para outras informações.