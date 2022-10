Aí vem ela! Beyoncé confirma turnê de RENAISSANCE para 2023

23/10/2022 | 13:11



Está desbloqueado o mood consumista para os fãs de Beyoncé. Isso tudo porque a cantora deixou bem claro que vai começar a turnê do álbum RENAISSANCE no verão de 2023. A notícia foi dada durante a madrugada deste domingo, dia 23, durante o Wearable Art Gala 2022, onde a artista marcou presença com um vestido preto nada básico e luvas rosas lindíssimas.

Com a tour confirmadíssima, alguns fãs até já estão com os ingressos em mãos. A atitude foi uma forma de arrecadar fundos para os artistas do WACO Theater Center. Por conta disto, a cantora liberou duas entradas que foram leiloadas ao longo do evento e podem ser usadas em qualquer data ou local que a tour passar.

Este prêmio é completo com duas passagens internacionais United Airlines Polaris de primeira classe para cidades selecionadas, com acomodação de três noites em hotel Marriott. E, para uma das apresentações musicais mais cobiçadas de todos os tempos, dois ingressos para a turnê RENAISSANCE 2023 de Beyoncé com uma visita guiada aos bastidores com Miss Tina, dizia a descrição do leilão.