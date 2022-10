Com 48 marcas, SPFW anuncia line-up da próxima edição

23/10/2022 | 13:10



Já vai ensaiando o carão que o maior evento de moda brasileiro está chegando! A edição 54 do SPFW acontecerá de 16 a 20 de novembro e o line-up foi anunciado. Com 48 desfiles, sendo 43 presenciais e 5 digitais, a atração tomará conta do Komplexo Tempo, no Parque da Mooca, em São Paulo.

Desta vez, quatro marcas farão estreia na edição, sendo elas Greg Joey, Heloisa Feria e Buzina. Além disso, a Ellus comemorará 50 anos e promete algo especial.

Trazendo a temática IN Pactos para a região paulistana, o foco dos desfiles será em torno das questões de identidade e pertencimento. Os ingressos vão de 100 a mil reais.

A seguir, confira a programação:

16/11 - Quarta-feira

12h Patrícia Viera

16h Meninos Rei

17h Soul Basico

18h Greg Joey

19h Walério Araújo

20h Renata Buzzo

20h30 Aluf (Digital)

21h30 Bold Strap

17/11 - Quinta-feira

10h30 Misci

12h30 Lilly Sarti

13h Relow

16h DePedro

17h Sou de Algodão

18h TA Studios

19h Another Place

20h Buzina

20h30 Modem (Digital)

21h30 João Pimenta

18/11 - Sexta-feira

10h30 A.Niemeyer

12h Triya

14h30 Lino Villaventura

16h Rocio Canvas

17h Thear

18h Ateliê Mão de Mãe

19h Martins

20h Handred

20h30 Heloisa Faria (Digital)

22h Ellus

19/11 - Sábado

10h30 Angela Brito

12h30 Neriage

15h AZ Marias

16h Ponto Firme

17h Silvério

18h Santa Resistência

19h Anacê

19h30 Àlg (Digital)

20h Led

21h30 Lenny Niemeyer

20/11 Domingo

10h Korshi 01

12h À La Garçonne

15h Isaac Silva

16h Cria Costura

17h Lucas Leão

18h Naya Violeta

19h Weider Silveiro

20h Dendezeiro

20h30 Maurício Duarte (Digital)

21h30 Apartamento 03