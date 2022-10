Guedes promete aumento do salário mínimo acima da inflação

Da AE



23/10/2022 | 10:55



O ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu neste sábado (22) aumento acima da inflação do salário mínimo, das aposentadorias e dos rendimentos do funcionalismo público. A promessa foi feita ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), durante transmissão ao vivo nas redes sociais, após uma proposta da equipe econômica de desindexar despesas do governo ter gerado polêmica e desgaste interno na campanha do candidato à reeleição os aliados de Bolsonaro passaram a culpar Guedes pelo imbróglio.



“Trabalhador, aposentado, pensionista, confie no presidente Bolsonaro. Se durante a pandemia, durante a guerra nós demos os aumentos de salários, aposentadorias e pensões, é claro que agora que vencemos a pandemia vamos poder dar aumentos acima da inflação. Durante a guerra, nós demos aumentos pela inflação”, disse o ministro. “Funcionalismo público fez um sacrifício enorme, eles ficaram dois anos sem reajustes, exatamente se sacrificando durante a pandemia. O que acontece agora: vão ter também aumentos acima da inflação. Então, trabalhadores vão ter o aumento do salário mínimo acima da inflação, aposentadorias e benefícios, aumento agora, pela primeira vez, acima da inflação”, emendou Guedes.



Durante a live, o chefe da equipe econômica acusou a oposição de mentir e “roubar a tranquilidade e a esperança” da população. “Realmente, é uma vergonha mentirem, roubarem a tranquilidade do povo brasileiro, roubarem a esperança do povo brasileiro dizendo que nós vamos tirar dinheiro de salário, que vamos tirar do salário mínimo, que vamos tirar aposentadoria. Estão roubando a esperança do povo brasileiro, já roubaram outras coisas antes, bastante”.



A campanha de Bolsonaro teme que a repercussão do caso assuste eleitores de baixa renda, principalmente pelo empenho do deputado André Janones (Avante-MG), aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em viralizar vídeos nos quais afirma que o salário mínimo pode ser reduzido a partir do ano que vem. Ontem, Janones fez uma live com Lula para falar do assunto.



Questionado na quinta-feira sobre o assunto, Guedes negou que os ajustes fiscais necessários para financiar promessas de campanha de Bolsonaro passem por mudanças no reajuste do salário mínimo, como informado pelo jornal Folha de S.Paulo, mas confirmou a ideia de desindexar despesas, medida que sempre defendeu.



“É claro que vai ter o aumento do salário mínimo e das aposentadorias pelo menos igual à inflação, mas pode ser até que seja mais. Quando se fala em desindexar, as pessoas geralmente pensam que vai ser menos que a inflação, mas pode ser o contrário”, disse o chefe da equipe econômica, em entrevista coletiva após participar de evento com empresários na Confederação Nacional do Comércio, no Rio de Janeiro.



A resposta de Guedes na ocasião, contudo, desagradou a campanha de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o próprio presidente confirmou o plano de desindexação e disse que os valores do salário mínimo e das aposentadorias poderiam ficar “indefinidos”. “O Paulo Guedes fala muito em desindexação da economia, daí no bolo o que ele quer desindexar? O porcentual fica indefinido”, declarou o chefe do Executivo na quinta-feira, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.



Bolsonaro foi orientado pela campanha a entrar em campo para “reduzir danos”. Na entrevista, disse que Guedes havia anunciado o aumento real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação.