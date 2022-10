Rishi Sunak confirma candidatura a primeiro-ministro britânico

Da Abr



23/10/2022 | 10:41



O ex-ministro das Finanças do Reino Unido Rishi Sunak confirmou neste domingo (23) a candidatura à liderança do Partido Conservador para substituir Liz Truss como chefe do governo.

Sunak anunciou a candidatura em sua conta no Twitter, afirmando que o objetivo é ultrapassar a "profunda crise econômica" que afeta o país e unir o partido.

"A escolha que o nosso partido fizer agora decidirá se a próxima geração de britânicos terá mais oportunidades do que a última. É por isso que estou concorrendo para ser o seu próximo primeiro-ministro e líder do Partido Conservador", disse Sunak.

O ex-ministro disse ainda que esteve à frente das Finanças no momento mais "difícil" para o país, referindo-se à pandemia covid-19. E acrescentou: "os desafios que enfrentamos são ainda maiores. Mas as oportunidades, se tomarmos a decisão certa, são fenomenais".

Liz Truss anunciou pedido de demissão na semana passada, há pouco mais de 40 dias no cargo, após fortes críticas ao seu programa econômico.

*Com informações da RTP ( Rádio e Televisão de Portugal)