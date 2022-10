Tarcísio de Freitas quer expansão do metrô para além da Capital

23/10/2022 | 10:24



Fazendo campanha ao lado de Jair Bolsonaro em Guarulhos, na Região Metropolitana, neste sábado (22), o candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) pediu voto para reeleger o presidente e para que seus eleitores convençam quem ainda está indeciso.

“Será muito mais fácil se a gente tiver alinhamento federal. Preciso da ajuda de vocês pra reelegermos o presidente Bolsonaro, que cada um de vocês convença aqueles indecisos, os que não foram votar no primeiro turno ou que votaram branco ou nulo”, pediu o ex-ministro.



Disputando o segundo turno da eleição em São Paulo com o petista Fernando Haddad (PT), Tarcísio afirmou que a ajuda federal será essencial para que o Estado tire projetos do papel, como o trem intercidades, a construção do Hospital da Mulher de Guarulhos, o término do Rodoanel e a extensão do metrô até Guarulhos. “A primeira cidade a ter metrô fora da Capital será Guarulhos”, prometeu Tarcísio. Ele disse ainda que “fará o Estado crescer mais que a China, que os Estados Unidos e que os países da zona do euro”, a partir da geração de empregos.



Antes de os candidatos chegarem ao palco, o público ecoou orações, gritos de “mito” e cânticos em favor da Jovem Pan e contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão", gritavam. A plateia era pouco diversa - maioria branca e masculina - com muitos idosos, crianças e famílias. Antes do discurso, também cantaram o hino nacional.