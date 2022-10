Charge - 23 de outubro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



23/10/2022 | 09:23



O mercado imobiliário no Grande ABC registrou alta de 27% entre o primeiro semestre de 2021 (com 1.752 unidades) e o mesmo período de 2022, que contabilizou 2.233 unidades. Em lucro, a região indicou acréscimo de 23%, fechando o período entre janeiro e junho deste ano com R$ 814,8 milhões sobre 660 milhões na mesma época de 2021. Entre as cidades, Santo André foi o destaque, com crescimento de 406% nos lançamentos, que subiram de 314 para 1.588 unidades, e aumento de 111% nos rendimentos, com salto de R$ 224,8 milhões para R$ 474,5 milhões.