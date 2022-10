Em um jogo de sete gols, Internazionale derrota a Fiorentina nos acréscimos

22/10/2022 | 17:53



Em um jogo bastante disputado, repleto de emoção e belos gols, a Internazionale derrotou a Fiorentina, por 4 a 3, neste sábado, em Florença, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. O gol decisivo foi marcado por Mkhitaryan, aos 50 minutos da etapa final.

Com o resultado, a Inter alcançou os 21 pontos, na sétima colocação, enquanto a Fiorentina permanece com dez pontos, em 13º lugar.

O primeiro tempo foi muito disputado, com as equipes buscando o ataque o tempo todo. A Inter abriu o placar logo aos dois minutos, com Barella.

A Fiorentina não se abalou e tentou o empate. Ikone errou o alvo por muito pouco, mas foi o time de Milão que voltou a marcar. Aos 15 minutos, Lautaro Martinez, em jogada individual, bateu colocado para fazer 2 a 0 ára os visitantes.

A Fiorentina só foi fazer seu primeiro gol, aos 33 minutos, após bela cobrança de pênalti do brasileiro Arthur Cabral, que não deu chances de defesa para Andre Onana.

Os últimos minutos da primeira etapa foram marcados por faltas ríspidas e muita reclamação. Sobrou cartão amarelo até para o técnico da Inter, Simone Inzaghi.

A Inter voltou para o segundo tempo com a intenção de definir a vitória com a marcação do terceiro gol. Para isso, se posicionou no campo de ataque e pressionou a Fiorentina. Mas o time local foi preciso no contra-ataque, aos 15 minutos.

Kouame lençou Ikone na ponta-direita. O atacante canhoto carregou a bola até dentro da área e acertou um lindo chute colocado no ângulo de Onana, que pulou sem chance de defesa: 2 a 2, aos 15 minutos.

A partir daí, empurrada pela torcida, a Fiorentina passou a ter o domínio do jogo, mas, mais uma vez, se deu bem quem usou dos contra-ataques. Aos 25 minutos, Lautaro Martinez foi lançado no meio da zaga e caiu, após impacto com o goleiro Terracciano.

Depois de três minutos de análise do VAR, o árbitro Paolo Valeri marcou pênalti. O próprio Lautaro bateu ára recolocar a Inter em vantagem no placar: 3 a 2.

Mesmo desorganizada, a Fiorentina foi tentar mais uma vez a igualdade e pressionou bastante nos minutos finais. Foi recompensada aos 45 minutos, com um belo voleio de Jovic: 3 a 3.

Mas ainda havia tempo para mais emoção. Aos 50 minutos, em mais um contra-ataque, o zagueiro Venuti tentou afastar, mas chutou em cima de Mkhitaryan, que acabou empurrando a bola para dentro do gol da Fiorentina.