Casemiro marca no fim e garante empate do Manchester United no Campeonato Inglês

22/10/2022 | 15:48



A estrela do volante Casemiro brilhou neste sábado no Campeonato Inglês. Com um gol de cabeça marcado nos acréscimos, ele garantiu o empate de 1 a 1 do Manchester United com o Chelsea. A partida teve outro brasileiro como destaque. Jorginho, naturalizado italiano, balançou a rede do time de Graham Potter. Os dois gols da partida foram marcados depois dos 40 minutos da etapa final.

O gol de Casemiro só foi confirmado com a ajuda da tecnologia, já que a bola quicou dentro do gol, mas Kepa voltou a fazer a defesa.

Com o resultado os dois times seguem colados na classificação e separados por apenas um ponto. O Chelsea aparece em quarto lugar com 21 pontos contra 20 do Manchester United.

Os dois times voltam a campo no meio de semana, mas por competições diferentes. Primeiro colocado da chave E da Liga dos Campeões, O Chelsea joga fora de casa contra o RB Salzburg nesta terça. Vice líder do Grupo E da Liga Europa, o Manchester United recebe o Sheriff no Old Trafford dois dias depois.

No final de semana o Campeonato Inglês volta a ser o foco. O Manchester enfrenta o West Ham como mandante no domingo. No sábado, o Chelsea visita o Brighton.

Após um início de jogo estudado, o Manchester United se acertou em campo e criou duas boas chances antes da primeira meia hora de duelo. Na primeira, Antony chutou e Kepa se esforçou para espalmar a bola aos 12 minutos. Depois Rashford tentou dar uma cavadinha no momento de concluir, mas parou no goleiro adversário.

O domínio da equipe de Erik ten Hag se manteve durante boa parte do primeiro tempo. O único susto aconteceu após um erro da sua defesa. Aubameyang pegou a sobra e bateu com perigo quase abrindo o placar para o Chelsea.

Pouco antes de terminar a etapa inicial, Antony voltou a aparecer bem no ataque. O brasileiro finalizou de pé direito e a bola passou perto da trave do Chelsea.

Os ânimos também estiveram acirrados em campo. Após uma entrada mais forte no em Jorginho, do Chelsea, Antony acabou levando cartão amarelo.

Mal a etapa final começou e o Manchester sofreu uma baixa significativa. O zagueiro Varane se machucou em um lance isolado e deixou o campo chorando dando lugar a Lindelöf.

O Chelsea voltou mais ligado na partida e perdeu a grande chance do segundo tempo. Chalobah ganhou de Fred pelo alto e mandou a bola no travessão.

Mas as emoções estava reservadas para o final da partida. Aos 41 minutos, Broja é agarrado na área e o juiz marca pênalti. Com o seu tradicional pulinho, Jorginho cobra com categoria e faz Chelsea 1 a 0.

O jogo parecia definido, mas ao 48 minutos Casemiro cabeceia para a defesa parcial de Kepa. A bola bate na trave e quica dentro do gol. Foi o primeiro gol do volante da seleção brasileira com a camisa do Manchester United.