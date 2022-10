Matthew Perry revela o quão importante Jennifer Aniston foi para sua luta contra a bebida alcóolica

22/10/2022 | 15:11



Não é segredo para ninguém que Matthew Perry viveu momentos obscuros ao longo de sua carreira, principalmente após o enorme sucesso de Chandler Bing na sitcom, Friends. Visto que a série foi gravada ao longo de dez anos, não tinha como o elenco não se tornar bons amigos, né?

E foi isso mesmo que aconteceu, pelo menos entre Matthew e Jennifer Aniston, que na época, vivia Rachel na trama. A atriz sabia sobre os problemas que o colega enfrentava com o álcool e um belo dia decidiu que era hora de confrontá-lo. Segundo informações publicadas pela E! News, um pedaço do livro do ator que será lançado na próxima sexta-feira, dia 28, conta a história, mas ele adiantou alguns detalhes para a jornalista Diane Sawyer.

Na época o ator consumia inúmeras pílulas por dia e combinava tudo com um litro de vodca, mas tomou um belo puxão de orelha de Jennifer que parece ter o assustado o suficiente para que ele procurasse algum tipo de ajuda.

Ela me confrontou e disse: Nós sabemos que você está bebendo. Imagine o quão assustador foi esse momento.

Apesar de ter tido seu segredo escancarado, o ator entendeu toda a preocupação e hoje agradece pela ajuda que sua amiga Jenny lhe deu.

Ela foi a que mais estendeu a mão. Sou muito grato a ela por isso.

E se você acha que os dois teriam sido um bom casal, saiba que Matthew também pensou nisso! O ator admitiu que foi muito apaixonado pela amiga mesmo antes de estrearem juntos, mas que ela nunca quis nada.

Eu fui imediatamente fisgado por ela. Como não poderia ser? Gostei dela e tive a sensação de que ela talvez estivesse um pouco intrigada, talvez aquilo fosse algo.

Após ter sido aceito no papel de Chandler, ele achou que era o momento perfeito de ligar para Jennifer e admitir que ela era a primeira pessoa a quem ele estava contando a grande novidade, mas então as coisas ficaram meio estranhas entre eles.

Eu podia sentir o gelo se formando através do telefone. Olhando para trás, ficou claro que isso a fez pensar que eu gostava muito dela ou do jeito errado... E eu só agravei o erro ao convidá-la para sair. Ela recusou, o que tornou muito difícil sair com ela, mas disse que adoraria ser minha amiga, e eu compliquei a situação dizendo: Não podemos ser amigos! Bem no início da produção de Friends, percebi que ainda estava apaixonado por Jennifer Aniston. Nossos cumprimentos e despedidas tornaram-se estranhos. E então eu me perguntava, por quanto tempo posso olhar para ela? Três segundos é muito tempo?

Quer saber de outras polêmicas envolvendo o elenco de Friends? Então confira a galeria a seguir!