Após comparações com Graciele Lacerda, Zilu Camargo explica motivo de peruca preta: Estava experimentando para o hallowenn

22/10/2022 | 14:10



Zilu Camargo botou uma pulguinha atrás da orelha de seus seguidores após fazer uma publicação nas redes sociais em que aparecia com uma peruca preta.

Na sessão de comentários do vídeo, os internautas passaram a compará-la com Graciele Lacerda, atual de Zezé Di Camargo. Alguns apontaram a semelhança entre as madeixas e condenaram a brincadeira feita pela ex do cantor e sua cabelereira.

- Amiga, acho que não deu certo... comenta a profissional.

- Porque?

- Você está parecendo com alguém.

Os internautas deixaram bem claro as suas opiniões e não gostaram nem um pouco da suposta brincadeira:

Tão madura para essas atitudes bobas, comentou uma.

Gosto muito da Zilu, mas esse tipo de comparação sempre fica meio deselegante, apontou outra.

É sinal que ela não esqueceu ele.

Mas calma aí, parece que não é bem assim! Em seus Stories, Zilu comentou que a produção na verdade é uma preparação para a fantasia que ela usará em uma festa de Halloween. Em uma caixinha de perguntas, um fã defendeu a atitude da influenciadora, mas acabou recebendo um texto de explicação:

Gente, acho incrível como as pessoas tomam como verdade algo que só existe na cabeça delas! Aqui nos Estados Unidos, o Halloween é igual Carnaval no Brasil! E fiz o reels de hoje porque estava experimentando a peruca da Morticia da Família Adams!