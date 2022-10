USP estuda descartar Sisu e adotar sistema próprio de ingresso com nota do Enem

22/10/2022 | 14:00



O Conselho de Graduação da Universidade de São Paulo (USP) apresentou uma nova forma de seleção em seu vestibular para ingresso em 2023. A instituição pretende utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - como outra opção além da Fuvest - para a chamada de calouros, substituindo o atual sistema "externo", que os classifica de acordo com o desempenho no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

A proposta foi aprovada de forma unânime e será levada agora para discussão no âmbito do Conselho Universitário. Caso confirmado o processo, os candidatos passarão a ser convocados diretamente pela Fuvest a partir das notas obtidas nas provas da avaliação de ensino médio. A nova forma de ingresso se chamará Enem-USP e tem como objetivo sincronizar o calendário aos aprovados pela fundação e pelo exame, não dependendo do sistema do Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o pró-reitor de Graduação, Aluísio Segurado, os benefícios se expandem para além do cronograma; com o novo ingresso, será mais fácil de identificar fraudes em vagas de ações afirmativas. "A Fuvest, ao administrar as chamadas das duas formas de admissão, consegue fazer com que o processo seja simultâneo, o que facilitará a integração e favorecerá o desempenho acadêmico dos novos estudantes, mas também contribuirá com o trabalho das comissões de heteroidentificação", disse o diretor, segundo nota divulgada pela instituição.

O vestibular da USP para 2023 oferece 11.147 vagas, 8.211 destinadas à seleção pelo vestibular da Fuvest; sendo 4.954 de Ampla Concorrência, 2.169 EP (Escola Pública) e 1.088 EP/PPI (Escola Pública/Pretos, Pardos e Indígenas) e 2.936 para o Enem-USP; que contém 606 em Ampla Concorrência, 1.237 EP e 1.093 EP/PPI. O edital com informações do novo sistema ainda deve ser divulgado, junto ao calendário de inscrições.