Adolescente é apreendido com pistola calibre 32

Da Redação



22/10/2022 | 13:42



Um adolescente foi apreendido nesta sexta-feira (21) com uma pistola calibre 32, com seis munições intactas, na Rua Leila Gonçalves, na Vila Gonçalves, em São Bernardo.

De acordo com informações da polícia, durante patrulhamento os policiais viram duas pessoas suspeitas e ao abordá-las encontraram a pistola com o adolescente. O rapaz que estava com ele também foi detido por corrupção de menor.

O caso será investigado pelo 1° Distrito Policial de São Bernardo, onde os dois ficaram à disposição da Justiça.