Homem é preso por roubo de carga em São Bernardo

Da Redação



22/10/2022 | 13:30



Um homem foi preso por roubo de carga na tarde desta sexta-feira (21), na Rua Novo Horizonte, no Parque São Bernardo, em São Bernardo.



Após receber informações anônimas de que havia um carro escuro com ocupantes armados em determinada rua, policiais da 4ª Cia foram checar. O carro não estava no local denunciado, mas os policiais resolveram investigar nas proximidades e mandaram um carro com as mesmas características informadas inicialmente parar.



No veículo abordado havia cinco pessoas: três homens que faziam outros dois de refém. De acordo com a polícia, os três fugiram para uma mata próxima assim que o carro parou.



As vítimas disseram à polícia que tiveram toda a carga de carnes bovina, suína e de galinha roubada. Em busca pelos suspeitos, apenas o “motorista” do trio foi preso. O caso será investigado pelo 6° Distrito Policia.