Gisele Bündchen e Tom Brady já estariam tendo primeiras discussões sobre divisão de bens

22/10/2022 | 13:10



Como você vem acompanhando, o casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady está indo de mal à pior. Além de estarem enfrentando uma baita crise, os rumores de que o casal irá se divorciar só aumentam.

Segundo a notícia mais recente publicada pelo Page Six, os dois estão se preparando para enfrentarem uma grande batalha judicial nos próximos meses. A fonte revela que o casal já deu entrada no divórcio e começaram a ter as primeiras discussões sobre a divisão de bens.

As coisas estão muito ruins entre Tom e Gisele por causa dos advogados. Eles estão prontos para uma luta, contou a fonte.

Vale lembrar que eles tem filhos juntos, Benjamin, de 12 anos de idade, e Vivian, de nove anos de idade, mas as crianças não são uma preocupação para o casal, já que ambos supostamente concordaram em ter guarda compartilhada.

O problema todo estaria mesmo na fortuna acumulada pelos astros ao longos dos anos, o insider ainda comentou: Levará algum tempo para dividir sua imensa riqueza e propriedades em todo o mundo.

Eita!