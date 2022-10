Santos e Corinthians jogam neste sábado na Vila Belmiro

22/10/2022 | 12:53



Santos e Corinthians vivem momentos diferentes na temporada, mas se enfrentam neste sábado (22), às 19h, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Brasileirão, compartilhando o mesmo objetivo: disputar a próxima edição da Libertadores.



A equipe do técnico Vítor Pereira está mais perto da meta, já está em quinto lugar, com 54 pontos. Já o time do treinador Orlando Ribeiro vem de duas vitórias seguidas, mas está em 12º, com 43, e vai enfrentar grande concorrência pelas vagas à fase preliminar da principal competição sul-americana.

Para o clássico deste sábado, o técnico Orlando Ribeiro terá problemas para escalar o Santos. Bauermann está suspenso, enquanto Maicon segue no departamento médico.

O Corinthians não contará com o atacante Adson no clássico, depois que o jogador sofreu um estiramento muscular na coxa na final da Copa do Brasil. O meia Renato Augusto atuou os 90 minutos na decisão e pode ter sua minutagem controlada pela comissão técnica no clássico. Caso o corintiano não inicie a partida, Giuliano será seu substituto.