Governo do Estado responde São Bernardo sobre investigação

Pedro Lopes

Especial para o Diário



22/10/2022 | 12:39



O caso envolvendo a partida da Copa Paulista de handebol, categoria cadete (15 e 16 anos), entre São Bernardo e São Caetano, segue em aberto. Tudo começou quando um atleta do São Bernardo alegou ter sido chamado de “macaco” três vezes por alguém não identificado da arquibancada, no início do segundo tempo. O jogo ocorreu no dia 29 de setembro, no ginásio Eda Mantoanelli, em São Caetano.

Na ocasião, consta que o atleta relatou o ocorrido à mãe e à treinadora. Em solidariedade, no dia do episódio o time de São Bernardo saiu de quadra e não voltou mais, fato que acabou causando a desclassificação da equipe do torneio.

Por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, a Prefeitura de São Bernardo enviou nesta semana um ofício ao Governo do Estado de São Paulo, querendo que o caso seja apurado com mais rigor e também questionando a desclassificação da equipe.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Governo do Estado respondeu ao Diário em nota, após receber o ofício de São Bernardo, sobre as providências que está tomando sobre o assunto:

“O caso está sendo investigado por meio de inquérito policial instaurado pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) da Polícia Civil de São Bernardo. A unidade trabalha nas diligências visando à completa elucidação do fato. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia ao trabalho policial”.

Alex Mognon, Secretário de Esporte e Lazer de São Bernardo, opinou a respeito da resposta recebida.

“Nós encaminhamos um requerimento ao Estado, relatando tudo o que ocorreu no dia do jogo, e pedindo para que fosse providenciado, minimamente, a oitiva da nossa equipe, de jogadores que foram ofendidos e de torcedores que estavam no local e detectaram a injúria. Isso cabe e deve ser feito de forma administrativa. Nosso requerimento trata também da questão da exclusão que a equipe do São Bernardo sofreu no campeonato.

Estamos pedindo uma reconsideração e um novo jogo, pois estamos sendo penalizados duplamente, primeiro pelo garoto que sofreu a injúria, segundo pela equipe ser discriminada com essa expulsão da competição. Existem prazos legais e estipulados do regulamento de apuração, e o que nos resta é aguardar o cumprimento dos mesmos para uma eventual medida”, disse.

Célia Silva, mãe do atleta envolvido no caso, confia em um desfecho positivo ao dizer que é “muito importante esse empenho nas investigações. Nos conforta saber que não é apenas um simples caso de xingamento, há também uma preocupação das autoridades para resolver o caso”, relata.