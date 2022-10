Da Redação



22/10/2022 | 12:14



Luiz Zacarias mostra que tem força política

Responsável pela organização da frente suprapartidária regional em apoio às candidaturas do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição e de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo do Estado, o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), tem mostrado, a cada evento em que participa com os aliados, sua força política além do Grande ABC. Na última quinta-feira, Zacarias participou de encontro com Bolsonaro e Tarcísio em São Paulo e, mais uma vez, teve oportunidade de conversar com os candidatos e falar da importância da região. Segundo ele, o ex-ministro da Infraestrutura garantiu que nenhuma obra em andamento e que beneficiará o Grande ABC, como o BRT e a Linha 20-Rosa do Metrô, irá ser paralisada caso vença a disputa estadual. Tarcísio, aliás, tem feito agradecimentos públicos a Zacarias em várias atividades por estar em sua campanha “desde o primeiro momento”.



Bastidores

Craque

Ainda chateados com a perda do título da Copa do Brasil na noite anterior, torcedores corintianos que viram o prefeito Paulo Serra (PSDB) cobrar pênalti, com precisão, durante inauguração do campinho de grama sintética no Jardim Santo André, brincaram com a situação, dizendo que o técnico Vítor Pereira deveria ter escalado o chefe do Executivo andreense no jogo contra o Flamengo – que conquistou a taça após os paulistas Fagner e Mateus Vital desperdiçarem suas cobranças.