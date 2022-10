Virginia Fonseca mostra primeiro clique de Maria Flor e compartilha detalhes do nascimento: Só sabemos agradecer a Deus

22/10/2022 | 12:10



O termômetro da fofura explodiu! A manhã deste sábado, dia 22, foi bastante agitada para a família e fãs de Virginia Fonseca. Como você já viu, o casal deu as boas vindas à segunda herdeira, Maria Flor, ainda nesta madrugada, apesar de estarem juntinhos no momento do parto, o cansaço bateu e ambos preferiram ficar em quartos separados do hospital.

Apaixonado do jeito que é, o cantor não se conteve e decidiu então enviar uma sequência de mensagens fofíssimas à esposa.

Amor, parabéns, você foi f***a como sempre, cada dia eu te amo mais. Você é uma mãe f***a, eu te amo. Sou o homem mais feliz do mundo por ter uma mulher como você do meu lado, eu amo vocês, eu amo nossa família.

Tudo foi compartilhado por Virginia através dos Stories.

Josephino foi dormir no quarto aqui do lado, pois também está virado e me mandou essa mensagem assim que saiu daqui. Quer me fazer chorar, só pode, explicou a loira.

Na sequência, ainda veio um registro do parto de Maria Flor com o horário exato em que ela veio ao mundo: cinco horas e 33 minutos.E não podia faltar uma foto super fofa no feed, né? Deixando registrado todas as informações, Virginia fez questão de dizer até com quantos quilos a pequena nasceu:

Nossa Florzinha chegou ás cinco e 33 da manhã, com três quilos e 160 gramas e 48 centímetros. Só sabemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós e por nos honrar com duas princesas lindas? Gratidão? Somos as pessoas mais felizes do mundo.

Que família fofa, né?