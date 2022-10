Inscrições para workshops culturais gratuitos estão abertas

Estão abertas até 18 de novembro as inscrições para cinco novos workshops do projeto Territórios de Cultura. As atividades, gratuitas, acontecerão na Casa do Olhar Luiz Sacilotto, no CEU Marek, e na Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron Feldman.As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no local da atividade desejada ou por meio do formulário on-line ( clique aqu i).A Casa do Olhar recebe o workshop “Cartografias Urbanas: a cidade através da gravura”, que vai ser ministrada pelo artista visual e educador Bruno Moretiene, para pessoas com idade a partir de 14 anos, e “Percursos Urbanos: a relação entre caminhar e fazer livros”, ministrada por Marcia Rosenberger, artista visual e editora pelo selo Loreley Book. Para se inscrever é preciso ter idade acima de 18 anos.O workshop de “Musicalização”, que será ministrado pelo ator e multi-instrumentista Niel Pimenta, começa na próxima segunda-feira (24), embora as inscrições permaneçam abertas. A atividade será no CEU Marek, para maiores de 13 anos. O espaço vai receber ainda o workshop de “Escrita Criativa”, com a atriz e dramaturga Lais Efstathiadis. Para participar é preciso ter mais de 15 anos.Já a Emia Aron Feldman recebe o workshop de “Dramaturgia Corporal” com Ossaiê, multiartista com formação em artes cênicas. A atividade é voltada para maiores de 14 anos.