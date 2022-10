Em live com Janones, Lula volta a prometer aumento real do salário mínimo

22/10/2022 | 11:15



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência pelo PT, criticou o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta sexta-feira, 21, pela discussão da possibilidade de desindexação do salário mínimo e dos benefícios previdenciários. O petista usou uma transmissão ao vivo nas redes sociais para prometer aumento real do mínimo, caso eleito. "Quero dizer para vocês que é irresponsabilidade do ministro Guedes falar uma coisa dessa", disse Lula, em transmissão no perfil no Facebook do deputado André Janones (Avante-MG), um dos principais impulsionadores de conteúdo a favor do petista nas redes sociais.

"Na verdade, eles acham que os aposentados, pensionistas, as pessoas que recebem o BPC são um peso, são um fardo nas costas do País. Não é verdade. O que a gente está pagando para vocês é o que vocês já pagaram para esse país com mão de obra, com trabalho. Quero garantir, Janones, que no nosso governo, o salário mínimo vai ser aumentado todo ano de acordo com o crescimento da economia", afirmou Lula durante a live. O petista recusou participar de um debate com presidente Jair Bolsonaro (PL) , nesta sexta, promovido pelo Estadão e um pool de veículos, alegando incompatibilidade de agenda.

A proposta de desindexar o salário mínimo foi revelada pelo jornal Folha de S. Paulo. O ministro negou que o objetivo seja impedir ganho real de trabalhadores e pensionistas, mas confirmou que é estudada a possibilidade de desvincular o reajuste do salário mínimo e da aposentadoria da inflação do ano anterior.

Uma das principais promessas de campanha de Lula é a volta do aumento real do salário mínimo. Desde 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, a correção do mínimo passou a ser apenas a inflação do ano anterior. Lula promete retomar a política de valorização. Conforme revelou o Estadão, a proposta da campanha petista de criar uma regra de correção do salário mínimo acima da inflação com base na média do Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos cinco anos permitiria um ganho real de 1,3% da renda do trabalhador em 2023. O custo adicional ficaria em torno de R$ 6,2 bilhões.

Após Guedes confirmar que o governo estudava desvincular o reajuste do índice de benefícios do ano anterior, o tema entrou no centro do debate eleitoral. Lula passou a criticar a campanha adversária e o presidente Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, prometeu reajuste acima da inflação no ano que vem.

Na live com Janones, Lula voltou a prometer a retomada do Minha Casa, Minha Vida, a manutenção do auxílio de R$ 600 caso eleito e a criticar as informações falsas que atingem sua campanha. O petista também disse ter "brigado muito" com o PT para convencer os aliados a não fazer campanha dentro de igrejas.