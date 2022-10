Novos brothers vindo aí? Boninho dá spoiler das seletivas do BBB23

22/10/2022 | 11:10



Se você está com saudades de dar aquela espiadinha na casa mais vigiada do Brasil, senta que lá vem fofoca! Na última sexta-feira, dia 21, Boninho, o diretor do BBB, deu spoilers das seletivas, mostrando até os possíveis participantes da próxima edição.

Nas redes sociais, ele garantiu que os participantes do Pipoca serão bons personagens e ainda mostrou alguns deles sentados em uma grande sala.

- Estamos terminando mais uma rodada aqui de entrevistas. Essa semana foi muito legal, rodamos bons lugares, bons personagens, gente bacana, pipoca legal e animada, disse.

E continuou:

- Notícia boa pra todo mundo. Não paramos por aqui não. Vai ter mais coisa, vamos continuar pesquisando, gente para olhar. Estou bem satisfeito com quem está aqui, acho que vocês vão gostar também. Tem boas surpresas.