Academia de Letras será criada em Ribeirão Pires

22/10/2022 | 11:03



A Secretaria de Turismo de Ribeirão Pires criará a ARPL (Academia Ribeirãopirense de Letras), que vai integrar o novo Centro Histórico Literário. A iniciativa deseja valorizar os escritores da cidade priorizando produções literárias.



A moção popular de apoio à ARPL circulou durante a 1ª Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires), que aconteceu em setembro deste ano, e já possui assinaturas de importantes nomes, como o romancista Ignácio de Loyola Brandão e os poetas Antônio Carlos Secchin, e Reynaldo Bessa. A ideia principal é fazer com que a literatura enquanto arte seja valorizada e que contribua para que a cidade seja vista como um polo criativo neste campo cultural, valorizando o livro e a leitura”, observa o prefeito Guto Volpi (PL).



O secretário interino de Turismo, Samuel Boss, destaca que a ARPL ainda está em fase embrionária, mas que deve sair do papel em breve. “A ideia é que seja, nas suas devidas proporções, algo semelhante à Academia Brasileira de Letras, cedendo assentos vitalícios à imortais da literatura local. Esses representantes seriam escolhidos por meio de obras publicadas e aprovação de uma banca de especialistas”, disse. Ainda não há uma previsão exata para a criação da ARPL, mas a moção de apoio à entidade encontra-se no Centro Histórico, localizado à rua Miguel Prisco 286. Qualquer pessoa pode ter acesso e assinar o documento.



O Centro Histórico Literário, que já está em fase de implantação, também vai abrigar o Espaço FLIRP, Espaço Oswald de Andrade, bibliotecas temáticas e artes dos mais variados gêneros.