Homem acusado de furtar celular é preso por guardas próximo da UFABC

22/10/2022 | 10:54



Uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André prendeu na manhã de quinta-feira (20) um homem de 40 anos que acabara de furtar um celular nos arredores da UFABC (Universidade Federal do ABC).



Por volta das 10h15, uma base móvel da GCM realizava operação de prevenção no entorno da instituição de ensino quando a equipe percebeu dois homens correndo, um deles com um objeto na mão.



Os guardas começaram a perseguição e, em apoio, profissionais do COI(Centro de Operações Integradas), utilizaram as câmeras para monitorar e orientar os agentes, direcionando inclusive as viaturas que apoiaram a ocorrência.



A abordagem terminou no estacionamento de um estabelecimento comercial, onde o homem foi detido com o celular furtado. Após a detenção, o aparelho telefônico foi devolvido ao proprietário.