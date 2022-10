Liverpool volta a decepcionar e perde por 1 a 0 para Nottingham Forest

22/10/2022 | 10:50



O Nottingham Forest conseguiu uma vitória animadora por 1 a 0 sobre o Liverpool na abertura da 13ª rodada do Campeonato Inglês na manhã deste sábado. Para levantar o moral do time recém-promovido na luta contra a parte de baixo da tabela, o time de Nottingham triunfou com gol de Taiwo Awoniyi contra um Liverpool que segue sucumbindo fora de casa na temporada.

Após vencer Manchester City e West Ham nas últimas duas rodadas, o Liverpool volta a tropeçar no campeonato e fica na sétima colocação, com 16 pontos. Apesar da vitória, o Nottingham Forest deixa a lanterna, mas segue na zona de rebaixamento. O time comandado por Steve Cooper chega a nove pontos, na 19ª colocação.

Com Renan Lodi no banco de reservas, o primeiro tempo da partida foi morno, com o Liverpool criando as principais oportunidades, mas sempre com bastante dificuldades. O time da casa se defendeu bem no City Ground e o placar foi zerado para o intervalo.

A volta dos vestiários teve o gol da vitória do Forest logo aos 9 minutos. Após lançamento de falta do meio-campo, o time mandante cruzou a bola rasteiro e Awoniyi finalizou na trave. O rebote voltou para o camisa nove, que mandou para o fundo das redes de Alisson. O Forest ainda teve chance de ampliar na sequência com Gibbs-White, mas James Milner fez um bloqueio salvador.

Os minutos finais foram de muita pressão do Liverpool e o goleiro Dean Henderson, emprestado pelo Manchester United, se tornou o herói da partida. Primeiro, o inglês pegou cabeceio de Robertson e depois fez uma defesa incrível em tentativa de Henderson. Apesar das tentativas, o Liverpool falhou ao marcar e foi derrotado por 1 a 0.

O time de Jurgen Klopp agora foca na Liga dos Campeões da Europa, pela qual enfrentará o Ajax na Holanda no meio da próxima semana. Pelo Campeonato Inglês, o Liverpool buscará a recuperação contra o Leeds na próxima rodada. Já o Nottingham Forest enfrentará o líder Arsenal em seu próximo compromisso.