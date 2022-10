TRE confirma nova eleição em Ribeirão para 11 de dezembro

Artur Rodrigues



22/10/2022 | 10:47



O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) confirmou o dia 11 de dezembro para a realização da eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito de Ribeirão Pires. O município está sob comando interino do vereador Guto Volpi (PL) –­ era o presidente da Câmara – desde 26 de setembro, quando a chapa de seu pai, Clóvis Volpi (PL), foi cassada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com base na Lei da Ficha Limpa.



O corpo de eleitores do município será o mesmo das eleições gerais deste ano, obedecendo o prazo de cadastro eleitoral do TSE, que se fechou em 4 de maio. Segundo o próprio TSE, Ribeirão Pires tem 90.990 cidadãos aptos a votar no próximo pleito.



Até o momento, três candidatos já estão com nomes colocados para a disputa das eletivas. O prefeito interino, Guto Volpi (PL), tentará a sucessão de seu pai e será o nome da situação. Pela oposição, Renato Foresto deve ser o candidato do PT.



O ex-vice-prefeito de Ribeirão, Gabriel Roncon (Cidadania), também confirmou que concorrerá ao pleito.