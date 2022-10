Paraná Pesquisas mostra liderança consolidada de Tarcísio de Freitas

Da Redação



22/10/2022



Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas realizado entre os dias 16 e 20 de outubro em 77 municípios paulistas, e divulgado ontem, mostra a consolidação da liderança do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa ao governo do Estado.



No cenário estimulado, Tarcísio aparece com 51% das intenções de voto, contra 37,7% de Fernando Haddad (PT). Não souberam responder alcançou 5% e disseram que irão votar em nulo ou branco 6,4%.



Quando levado em conta apenas os votos válidos, Tarcísio fica com 57,5%, enquanto que o petista obteve 42,5% das intenções. Em relação aos dois levantamentos feitos pelo instituto após o primeiro turno, o ex-ministro de Jair Bolsonaro segue em alta. Em relação à última pesquisa, feita na semana passada, Tarcísio registrou crescimento de 0,1% ponto percentual. Já Haddad teve, no mesmo período, queda de 1,5% ponto percentual.



A maior distância de Tarcísio é entre o público masculino, quando obteve 56,5% das intenções, contra 32,9% que disseram votar no candidato do PT. Entre as mulheres, o candidato do Republicanos também leva a melhor, com 46,1% a 41,9%.

<EM>No quesito escolaridade, a maior vantagem de Tarcísio é entre os eleitoress pesquisados que têm ensino médio (53,7% a 34,1%).



No campo rejeição, é Haddad quem lidera. Segundo os dados do Paraná Pesquisas, o ex-prefeito de São Paulo ficou com 50,4%, ante 37,1% de Tarcísio. Nesse quesito, 9,1% não souberam responder e 5,2% disseram que poderiam votar em qualquer um.



O eleitor também foi questionado quanto à expectativa de vitória no segundo turno e, entre os ouvidos pelos pesquisadores, 57% disseram acreditar no ex-ministro, enquanto que 31,3% afirmaram acreditar que Haddad vence a eleição. Com margem de erro de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, a pesquisa ouviu 1.810 eleitores. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob número SP-01846/2022.