Reino Unido: parlamentar diz que Sunak já tem apoios para se candidatar à premiê

22/10/2022 | 10:00



Membro conservador do Parlamento britânico, Tobias Ellwood sugeriu que o ex-ministro de Finanças do Reino Unido Rishi Sunak já tem os 100 apoios de parlamentares do Partido Conservador necessários para se candidatar ao cargo de primeiro-ministro do país.

"O experimento de livre mercado acabou - e ele foi um ponto baixo na grande história de nosso partido. O reinício começou. É hora de um governo de centro, estável e fiscalmente responsável que ofereça liderança doméstica e internacional crível. Honrado de ter sido o 100º parlamentar conservador a apoiar Rishi Sunak", escreveu Ellwood em postagem no Twitter.

Na quinta-feira passada, o Partido Conservador anunciou que seriam necessárias 100 nominações para que os candidatos passem para a primeira disputa eleitoral para suceder Liz Truss, que anunciou renúncia no mesmo dia. A votação interna deve ocorrer 11h30 e 13h30 (de Brasília) da próxima segunda-feira (24), de acordo com o jornal inglês Financial Times.