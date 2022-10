Leo Santana faz tatuagem em homenagem a filha e encanta a web

22/10/2022 | 09:11



Alerta de fofurômetro! Leo Santana deixou a web babando com a homenagem que fez para a filha, Liz, de um ano de idade, que é fruto de seu relacionamento com Lore Improta. O cantor postou no Instagram, na última sexta-feira, dia 21, o resultado da tatuagem que fez para a herdeira.

Em sua pele, agora, há um desenho lindo, de sua mão segurando a da pequena. Na legenda da foto, Leo não se segurou e fez uma declaração para lá de fofa:

Filha, uma pequena demonstração do GIGANTESCO AMOR que seu pai sente por ti.

Que fofo!