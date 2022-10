Isaque enaltece Mozart e garante concentração ao Guarani nas últimas rodadas

21/10/2022 | 18:50



Autor do gol que acabou com qualquer chance de rebaixamento do Guarani nA Série B do Campeonato Brasileiro, na vitória por 1 a 0 em cima do campeão Cruzeiro, em pleno Mineirão, o meia Isaque afirmou que se tente muito bem com a camisa alviverde e por isso tem conseguido ajudar da melhor forma. Ele também enalteceu o trabalho que vem sendo feito Pelo técnico Mozart Santos.

"Desde a minha chegada, fui muito bem recebido por atletas e comissão. Isso foi um fator muito importante. Me senti em casa. A forma de jogo do Mozart também nos ajudou muito. Um jogo de muita aproximação. Com o passar das partidas, fomos nos conhecendo mais. Não é surpresa. Sempre falei que pelo elenco que temos, não era para estarmos naquela situação", disse o meia.

O Guarani está na décima colocação, com 47 pontos, já sem qualquer risco de rebaixamento. Algo importante para quem ficou 23 rodadas consecutivas dentro da zona de degola. Por isso, irá apenas cumprir tabela nessas duas últimas rodadas da Série B.

Mas, mesmo assim, Isaque disse que não faltará empenho para que a equipe termine o campeonato com ainda mais moral. "Temos que manter o foco. Somos atletas profissionais. Serão grandes jogos contra Bahia e Chapecoense. Para nós também vai ser importante, para que a equipe termine bem o campeonato", concluiu Isaque.