Da Redação



21/10/2022 | 18:43



Oposição a Fillipi se une no apoio a Tarcísio

A oposição ao prefeito José de Filippi Júnior (PT) em Diadema, toda derrotada nas urnas na eleição do último dia 2, se uniu pela primeira vez em muito tempo ao anunciar apoio à candidatura do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo do Estado. Estavam, lado a lado, o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos, que não se reelegeu) e os ex-prefeituráveis Taka Yamauchi (MDB) e Ricardo Yoshio (Solidariedade), que fracassaram no plano de obter cadeira na Câmara Federal. Em 2020, quando Taka Yamauchi foi ao segundo turno contra José de Filippi Júnior, ele fez questão de rejeitar o apoio de boa parte da classe política de Diadema, estremecendo sua campanha e provocando a derrota para Filippi.

Bastidores

Recado claro

O deputado estadual reeleito Luiz Fernando Teixeira (PT) espalhou outdoors por São Bernardo agradecendo a votação obtida na eleição do último dia 2 e colocando a foto do ex-prefeito do município e deputado federal eleito Luiz Marinho (PT). Na linguagem política, segundo se avalia, a propaganda é um recado claro: há paz no PT de São Bernardo para que Luiz Fernando seja o futuro candidato do partido na eleição à Prefeitura em 2024. O que significa que Marinho não tentaria o terceiro mandato.

Live adiada

A live que o Diário faria ontem, a partir das 11h30, com o presidente da República, Jair Bolsonoro, candidato à reeleição pelo PL, foi adiada por causa de imprevisto na agenda dele. A entrevista exclusiva será remarcada pelos canais do jornal no Facebook e no Youtube.

Freio de arrumação

A reeleição do deputado estadual Thiago Auricchio (PL) colocou um freio nas pretensões de parte da classe política de São Caetano de tocar o processo de sucessão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) à revelia do atual chefe do Executivo. A expressiva votação de Thiago mostrou força do clã Auricchio, mesmo diante da instabilidade política vivida pelo grupo no ano passado, quando Auricchio ficou afastado da Prefeitura por quase um ano enquanto o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidia se ele poderia ou não exercer o quarto mandato.