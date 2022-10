Mauricio de Sousa é homenageado pela Unesco por incentivo à leitura

Renan Soares

21/10/2022



O desenhista e autor de histórias em quadrinhos, Mauricio de Sousa, foi homenageado pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) - por meio da Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio - e pela Academia Paulista de Letras, em cerimônia nesta sexta-feira (21), no Theatro São Pedro, em São Paulo. O reconhecimento veio por conta de seu trabalho, já que, por gerações, o autor auxiliou na alfabetização de milhares de crianças, desenvolvendo o hábito de leitura nos brasileiros desde cedo.



Com 60 anos de vida profissional, Mauricio Araújo de Sousa nasceu em Santa Isabel, no Estado de São Paulo, no dia 27 de outubro de 1935. Na infância em Mogi das Cruzes, o autor já desenhava em cadernos escolares. Mudou para a Capital com 19 anos, iniciou sua trajetória jornalística no jornal Folha da Manhã (atual Folha de São Paulo), onde produzia matérias policiais. Em 1959, criou seu primeiro personagem – o cãozinho Bidu –, na Folha da Tarde. Com as tiras de Bidu e Franjinha, publicadas na Folha da Manhã, Mauricio iniciou, de fato, sua carreira.



“Gostaria de falar que não foi fácil. Eu não desisti, e é a sugestão que gostaria de dar a todos também, nunca desistam dos seus sonhos, que seus sonhos nunca irão desistir de vocês”, disse ao receber a placa de reconhecimento.

Na Folha da Manhã, o desenhista criou personagens como Cebolinha, Piteco, Chico Bento, Penadinho, Horácio, Astronauta, etc. A personagem mais famosa de suas histórias, a Mônica, apareceu pela primeira vez em 1963, tendo sua própria publicação em 1970. Com publicação em mais de 30 países, a Turma da Mônica é publicada há mais de cinco décadas no Brasil, figurando sempre entre as mais vendidas.



Durante o discurso, o autor aproveitou para agradecer o apoio de sua esposa, Alice Takeda, e seus 10 filhos em suas trajetórias, além de contar um pouco mais sobre futuros projetos, como sua autobiografia, com previsão de lançamento para 2023, com seu filho, Mauro Sousa, no papel principal.



“Falavam para desistir, que não ia dar certo. Esse é o resultado de um trabalho, não só meu, mas de toda uma equipe”, avaliou Mauricio. O autor compõe a Academia Paulista de Letras desde 2011, sendo o primeiro desenhista a ser convidado ao local nobre para a literatura de São Paulo.



No evento, apresentado pela atriz e cantora Zezé Motta, houve discursos da professora doutora em comunicação e pesquisadora internacional na área dos quadrinhos, Sonia Bibe Luyten, do escritor e presidente da Academia Paulista de Letras, José Renato Nalini, da representante da Cátedra Unesco de Leitura PUC Rio, Gilda Maria de Almeida Rocha Borges de Carvalho, ressaltando a importância das histórias para o aprendizado das crianças.



A Unesco iniciou parceria com o Instituto Mauricio de Sousa para campanhas de estímulo à leitura, com a primeira sendo iniciada no dia 8 de setembro, Dia Mundial da Alfabetização.



A turminha do bairro do Limoeiro também apareceu na festa. Eles entregaram, junto a Gilda Maria, a placa de homenagem a Mauricio de Sousa. Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e vários outros personagens, que caíram na dança junto à Orquestra Municipal de Santa Isabel, cidade natal do desenhista, no interior de São Paulo, que tocou versões dos temas da turma em arranjos instrumentais.





Importância do impresso na carreira



Em entrevista exclusiva após o evento, o criador da Turma da Mônica contou um pouco das dificuldades durante o início do percurso, além de relembrar o carinho que tem pelo suplemento infantil do Diário, o Diarinho.



“Jornal impresso é tudo (na minha trajetória). Esta foi a forma que abriu as portas para que eu conseguisse chegar a dezenas e dezenas de jornais, começando pelo Diário, que tinha um suplemento infantil (Diarinho). É um dos jornais incrustados na nossa história. Fazia o suplemento, e com o jornalzinho na minha mão passava pela região, pegava minha Kombi e saia para distribuir. Tenho um histórico muito gostoso com esse jornal”, revela.



O desenhista ainda defendeu o jornal impresso como forma de leitura, mesmo que as vendas deste tipo de veículo tenham diminuído desde o início de sua carreira. "Nada substitui o impresso que você pega, leva, junta, põe na estante e não precisa de recursos eletrônicos. É uma coisa, que com os cuidados devidos, fica eterno. Sempre que se quer refazer uma emoção, basta ler de novo e de novo. Com a Turma da Mônica impressa, continuamos conversando com o público de todas as idades”, finaliza o homenageado.