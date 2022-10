Juventus goleia Empoli e renova motivação para 'decisão' com o Benfica em Lisboa

21/10/2022 | 17:53



Duas vitórias seguidas no Campeonato Italiano, no clássico com o Torino por 1 a 0 e, nesta sexta-feira, com boa apresentação diante do Empoli e goleada por 4 a 0, renovaram as esperanças da Juventus para evitar uma queda precoce na Liga dos Campeões, em visita ao Benfica, na terça-feira.

Após surpreendente derrota por 2 a 0 na casa do Maccabi Haifa, na rodada passada, a equipe de Massimiliano Allegri ficou em situação extremamente delicada no Grupo H, cinco pontos atrás de PSG e dos portugueses (8 a 3). Restando duas rodadas, necessita de dois triunfos contra os oponentes, e ainda torcer que ao menos um deles não ganhe do time de Israel.

Chegar embalado para a partida do estádio da Luz, em Lisboa, era uma ordem de Allegri para a abertura da 10ª rodada do Italiano. Sem contar que a Juventus também precisava de reação na competição, na qual abriu a rodada 10 pontos atrás do líder Napoli e a seis da Roma, que fecha o G-4.

Bem para trás do bloco da frente, a Juventus começou pressionando o Empoli e não demorou a abrir o marcador, em Turim, com Kean fazendo 1 a 0 logo aos oito minutos do primeiro tempo. Apesar de pressionar para ampliar e ter tranquilidade na partida, a Juventus não voltou a anotar nos 45 minutos iniciais.

A calmaria veio somente após o intervalo, com McKennie, aos 11 do segundo, ampliando para 2 a 0. Kean ainda teve um gol anulado antes de Rabiot definir, com dois gols. De cabeça, após a segunda assistência do colombiano Cuadrado na partida, ele anotou pela primeira vez. Fecharia a goleada após receber do brasileiro Danilo, já nos acréscimos.

Apesar dos 19 pontos na classificação, a equipe de Turin hoje ainda estaria fora até da Liga da Europa, figurando na sétima posição - pode ser ultrapassada pela Inter, que ainda jogará na rodada 10.