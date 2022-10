Sainz supera Verstappen e Hamilton e lidera 1º treino livre do GP dos EUA de F-1

21/10/2022 | 17:35



Com a presença de vários pilotos de testes em ação, o primeiro treino livre para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 realizado nesta sexta-feira no circuito de Austin foi dominado pelos veteranos. O tempo mais rápido foi do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, com 1min36s857, seguido pelo bicampeão Max Verstappen (Red Bull), 1min37s081, e por Lewis Hamilton, da Mercedes, 1min37s332.

Logan Sargeant (Williams), Antonio Giovinazzi (Haas), Robert Shwartzman (Ferrari), Theo Pourchaire (Alfa Romeo) e Alex Palou (McLaren) participaram das atividades, mas terminaram com os últimos lugares. Durante os 60 minutos de treino, apenas um momento de tensão com a batida, sem gravidade, de Giovinazzi, que causou uma rápida bandeira vermelha.

Verstappen, bicampeão antecipado, chegou a liderar a sessão, mas terminou na segunda colocação. Seu trabalho será importante na prova de domingo porque a Red Bull luta para conquistar também o Mundial de Construtores. O mexicano Sérgio Pérez, seu companheiro de equipe, trocou de motor e vai perder cinco posições no grid de largada. Neste treino, ele foi o quinto (1min37s515).

Pérez, que soma 253 pontos na classificação, disputa com Charles Leclerc (252), da Ferrari, o segundo lugar no campeonato. O piloto monegasco não participou do primeiro treino livre, sendo substituído por Shwartzman.

O canadense Lance Stroll, da Aston Martin, que chegou a liderar a sessão, ficou em quarto (1min37s460). O veterano espanhol Fernando Alonso mais um avez teve bom dsempenho e terminou em sexto, com a Alpine (1min37s713), seguido pelo britânico George Russell, da Mercedes (1min37s802), enquanto o francês Pierre Gasly, da Alpha Tauri, foi o oitavo (1min37s810).

O nono tempo (1min37s856) foi do britânico Lando Norris, da McLaren, à frente do alemão tetracampeão Sebastian Vettel , da Aston Martin (1min38s041).

Os pilotos voltam para a pista ainda nesta sexta-feira, às 19 horas, para o segundo treino livre. No sábado, a terceira sessão será às 16 horas e o treino de classificação vai ocorrer às 19 horas. A prova, no domingo, tem início previsto para as 16 horas.