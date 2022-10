Viviane Araújo se derrete ao mostrar filho sentadinho com apenas um mês de idade

21/10/2022 | 16:11



É fofura até não aguentar mais! Viviane Araújo encantou seus seguidores nesta sexta-feira, dia 21, ao compartilhar em seus Stories momentos dela e de seu filho Joaquim.

Nos registros, a atriz aparece fazendo carinho no primogênito. Mesmo com um mês de idade, o pequeno fica sentadinho no colo da mamãe. Tem como não cair de amores?

- Olha, gente, como eu estou durinho. Estou sentado aqui! Eu cheiro, eu dou muito cheiro. É um cheiro muito gostoso, Viviane se derreteu.

Em outro clique, Joaquim aparece deitado na cama dos pais.

Na caminha com papai e mamãe, escreveu a atriz.

Joaquim é fruto do relacionamento da musa de 47 anos de idade com Guilherme Militão, seu marido desde 2021.