Renata Fan chama torcedores do Corinthians de maloqueiros e é criticada nas redes sociais

21/10/2022 | 16:11



O clima pesou! Quem acompanha o Jogo Aberto, da Band, sabe que Renata Fan, apresentadora do programa, não é muito fã do Corinthians. Mas, até aí, tudo bem! A questão foi que, recentemente, a jornalista fez um comentário ao vivo chamando os torcedores do clube de maloqueiros.

Nem precisamos dizer que a frase não caiu bem, né? Na ocasião, ela estava tirando sarro pelo fato do time ter perdido a Copa do Brasil para o Flamengo. Ao se direcionar a um de seus colegas de programa, Chico Garcia, que já declarou torcida para o Corinthians por causa da esposa, Renata disparou:

- Eu avisei: Para, Chico! Você não combina [com o Corinthians], você não é maloqueiro. Você é um cara estudado, um cara multifunções. Aí você foi querer virar corintiano só para agradar a mulher.

Poucos minutos após o ocorrido, alguns fãs do time foram até as redes sociais criticar a fala da apresentadora.

Somos maloqueiros, sim, Renata Fan, mas também somos estudados. Somos loucos, mas também somos inteligentes. Você vive do futebol, respeitar deveria ser obrigação daqueles que têm espaço na mídia. Comentário nojento e preconceituoso, escreveu um internauta.

E não parou por aí, até o Corinthians emitiu uma nota de repúdio ao comentário de Fan.

O Corinthians, time do povo, lamenta e repudia as declarações preconceituosas da apresentadora Renata Fan no programa Jogo Aberto, Band, desta quinta-feira (20) e reforça o orgulho do nosso maior patrimônio: uma torcida apaixonada e fiel.