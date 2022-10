Tabloide britânico comemora 'vitória' de alface sobre Liz Truss

21/10/2022 | 15:06



O tabloide britânico The Daily Star comemorou a "vitória" da sua alface sobre a primeira-ministra Liz Truss em uma edição especial nesta sexta-feira, 21. "Vamos nos regozijar", estampou o diário londrino em sua capa, fazendo um trocadilho com a palavra alface (lettuce), que em inglês tem uma pronúncia similar à expressão "let us" (vamos ou permita-nos).

O Daily Star iniciou uma transmissão ao vivo nas redes sociais em 14 de outubro, mostrando uma alface e questionando quem "duraria mais", o governo ou o vegetal. Com a renúncia de Liz Truss na quinta-feira, 20, a alface venceu a disputa.

"Corajoso vegetal do Daily Star supera alface Liz, que murcha no calor político (e você não vai acreditar no repolho que pode estar vindo nos salvar", continuou o tabloide em sua capa, fazendo referências tanto à queda da premiê - engolida por um turbilhão político envolvendo até mesmo sua base no Parlamento -, quanto ao possível retorno de Boris Johnson, cotado como substituto.

O ex-premiê de 58 anos ressurgiu nos últimos dias como um possível candidato, com pesquisas mostrando que ele tem uma grande preferência dos membros do partido. O YouGov questionou na última terça-feira, 18, aos membros conservadores se defendiam uma renúncia de Truss. Além de 35% apoiar a sua renúncia, 63% achava que Johnson seria um bom substituto, com 32% colocando-o como seu principal candidato, seguido por Sunak com 23%.

De acordo com o chefe do comitê 1922 (que cuida das eleições do Partido Conservador), Graham Brady, o novo premiê deve ser apontado até no máximo dia 28. Para ser líder, o parlamentar conservador precisará receber no mínimo 100 indicações. Caso apenas um receba a quantidade necessária, ele será o novo líder do partido e primeiro-ministro no mesmo dia. Se houver mais de um nome com 100 indicações, haverá eleições virtuais até 28 de outubro, com direito ao voto garantido a todos os filiados do partido.

A piada do Daily Star com Liz Truss e a alface foi inspirada na revista The Economist, que notou em 11 de outubro que entre uma implosão política quase imediata no início de seu mandato e os 10 dias de luto após a morte da rainha Elizabeth II, o poder da premiê foi de sete dias, ou "aproximadamente a vida útil de uma alface."

O Daily Star pegou a piada da Economist e a cultivou, colocando a hortaliça em uma mesa ao lado de uma foto emoldurada de Truss. Na terça-feira passada, o jornal declarou em manchete de primeira página: "Alface Liz respirando por aparelhos". Logo após a renúncia, o diário colocou uma tarja na transmissão ao vivo, anunciando a vitória: "Esta alface durou mais que Liz Truss.