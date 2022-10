Após inflamação generalizada, Claudia Rodrigues recebe alta hospitalar

21/10/2022 | 13:10



Boas novas! Claudia Rodrigues recebeu alta hospitalar e já está em casa. A atriz passou alguns dias internada em Curitiba após ser surpreendida com o aparecimento de uma série de manchas vermelhas pelo corpo. Ela foi diagnosticada com uma inflamação generalizada.

Na manhã desta sexta-feira, dia 21, a assessoria de imprensa da atriz divulgou a notícia da alta e ainda revelou quais serão os próximos passos no tratamento.

A Claudinha teve alta e já está em casa com a namorada Adriane Bonato. Na semana que vem iniciará os exames no Albert Einstein [hospital em São Paulo] para investigar as reações que ocasionaram inflamação generalizada. A atriz ainda tem sintomas que potencializaram seu estado de saúde devido a EM, mas o quadro de saúde está sob controle e a observação está sendo feita no conforto do seu lar.

Em um vídeo, Adriane comentou a situação:

- A Claudinha teve uma inflamação generalizada por conta de uma alergia medicamentosa. Ela tomou amoxicilina e nós não sabíamos, ela tem alergia a essa medicação. E por conta dessa alergia deu cansaço e tava cheia de manchas, mas graças à Deus ela foi medicada e nós estamos em casa.

Um pouco depois, Claudia aparece no vídeo, e com um super bom humor, conta:

- Adorei que vocês fizeram orações pra mim. Muito obrigada. Eu quero dizer que eu to limpa, eu parecia um dálmata, agora eu to limpa. Não tem mais nada de mancha não. As manchinhas sumiram, já foram para outro lugar.