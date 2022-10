Guardiola lamenta menção a tragédia em canto da torcida do City: 'Sinto muito'

21/10/2022 | 12:53



O técnico Pep Guardiola condenou, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, os cantos entoados por torcedores do Manchester City em referência ao desastre do Estádio de Hillsborough, incidente que matou 97 torcedores pisoteados e deixou 766 feridos durante partida entre Liverpool e Nottingham Forest, em 1989. A provocação foi ouvida no último domingo, no Anfield, onde o City foi derrotado por 1 a 0 pelo Liverpool.

"Se isso aconteceu, eu sinto muito", lamentou Guardiola após explicar que não ouviu os cânticos. "Isso não representa o que nós somos como time ou como clube, se isso aconteceu. Mas não se preocupem, podemos nos comportar perfeitamente após nossos erros, sem problemas", completou.

Após o episódio, a Aliança de Apoio aos Sobreviventes de Hillsborough afirmou que contatou o Manchester City para solicitar uma retratação pública. O clube respondeu o e-mail dizendo que condena gritos e cantos com referências a tragédias futebolísticas e que continuará a punir os indivíduos identificados como responsáveis por tal comportamento". Também foi dito que os torcedores serão orientados "a jamais apoiar essas atitudes e a denunciar aqueles que fizerem algo do tipo".

Protagonistas do futebol inglês nas últimas temporadas, Manchester City e Liverpool têm alimentado grande rivalidade. No jogo de domingo, Guardiola relatou que torcedores do time de Anfield jogaram moedas em sua direção. Além disso, o para-brisa do ônibus do City sofreu uma pequena rachadura ao ser atingido por um objeto.

Apesar da tensão criada pelos torcedores, quando questionado se considera que a atual relação entre os dois clubes esteja se desenvolvendo de maneira "tóxica", Guardiola mostrou ter outra visão. "Eu acho que não, ao menos do nosso lado. Tenho plena certeza disso".