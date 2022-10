Golpes no TikTok: conheça os 5 tipos mais comuns

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



21/10/2022 | 12:55



Em apenas seis anos, o TikTok se tornou a rede social dominante para compartilhar e assistir a vídeos curtos, sendo o aplicativo mais instalado no Brasil em 2021, de acordo com relatório do data.ai. Por outro lado, o crescimento expressivo também chama a atenção dos criminosos. A ESET, empresa especialista em detecção proativa de ameaças, adverte que os golpistas são muito criativos e sempre se aproximam das tendências, o que os permite maximizar o resultado de suas fraudes.

Além disso, em um aplicativo em que as pessoas estão interagindo minuto após minuto, os golpes podem facilmente alcançar vítimas que estão desprevenidas e, muitas vezes, fazem com que elas percam dinheiro, conta ou, até mesmo, prejudiquem sua reputação. Pensando nisso, a ESET alerta sobre os cinco principais golpes no TikTok. Confira!

1. Golpes no TikTok relacionados a criptomoedas

Os golpistas adoram atrair pessoas com promessas de grandes recompensas em troca de um esforço mínimo. As criptomoedas cresceram (e despencaram) nos últimos tempos. Por isso, é importante parar e pensar por alguns segundos antes de clicar ou avançar. O Elon Musk realmente daria US$ 2 milhões em Bitcoin de presente para estranhos aleatórios?

2. Mensagens de phishing no TikTok

Um e-mail ou uma mensagem fraudulenta é enviada aleatoriamente. O conteúdo pode tentar oferecer o selo de verificação da conta, mais seguidores ou até mesmo um patrocínio. Uma vez que a pessoa que a recebe clica no link enviado, ela será redirecionada para um site que solicita informações de login do perfil. Se a vítima não tiver a autenticação de dois fatores habilitada – algo que as contas do TikTok não fazem de forma predeterminada –, assim que esses dados forem compartilhados, os cibercriminosos passarão a ter controle total da conta, podendo até mesmo bloquear o usuário verdadeiro.

3. Contas de bots no TikTok

Existem muitas contas do TikTok que são bots programados para interagir com usuários específicos, com a intenção de fazê-los acreditar que estão falando com uma pessoa real. Esses robôs podem pedir informações confidenciais às vítimas ou até mesmo sugerir para que sejam redirecionadas a um site fraudulento que tenta roubar informações delas ou instalar malware em seus telefones.

4. Aplicativos falsos promovidos no TikTok

Contas falsas, às vezes, promovem aplicativos disponíveis para download. O problema é que esses programas também são falsos. Algumas desses perfis alegarão que certos apps pagos específicos podem ser baixados gratuitamente em determinadas lojas de terceiros. No entanto, na tentativa de roubar as informações da vítima, essas plataformas instalarão malware ou adware em seu dispositivo.

5. Falsas celebridades

Algumas contas podem tentar se passar por celebridades reais. Isso é possível simplesmente duplicando o conteúdo do perfil original de um famoso. A intenção é conseguir o maior número possível de seguidores e, antes de serem descobertos e reportados, usar a plataforma para promover mais golpes no TikTok.

A ESET destaca que, assim como em outras plataformas, o TikTok nunca se comunicará para solicitar detalhes de conta, senha, código de acesso exclusivo ou qualquer outro método de verificação. Devido à magnitude do aplicativo, é de vital importância estar atento aos cibercriminosos, pois, provavelmente, pode haver, em algum momento, uma tentativa de golpe de compartilhamento de informações pessoais, geralmente por e-mail ou por meio de uma mensagem.

Se você acha que se deparou com um vídeo de spam ou com algum conteúdo que tinha indícios de que iria roubar informações dos usuários, é importante denunciá-los ao TikTok imediatamente e ficar longe de quaisquer links associados.