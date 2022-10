Concessionária de motos investe R$ 300 mil em loja

Beatriz Mirelle



21/10/2022 | 12:38



A Shineray Eletric, concessionária de motos elétricas, investiu R$ 300 mil na abertura da primeira unidade da marca no Grande ABC. A loja tem 250 metros quadrados e está localizada na Avenida Dom Pedro II, 308, no bairro Jardim, em Santo André.



A inauguração ocorreu no último fim de semana e gerou cinco empregos diretos na cidade. No Brasil, a Shineray agora possui seis estabelecimentos, sendo quatro deles no Estado de São Paulo. O parque fabril da marca fica em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Essa é a única montadora de motos elétricas no Nordeste.



Com o objetivo de aumentar suas operações no Brasil, a marca planeja impulsionar a abertura de novas unidades até dezembro. De acordo com o diretor de supply chain da Shineray do Brasil, Thomas Edson, a atuação no Grande ABC faz parte desse plano de expansão da companhia. “Ainda neste mês, teremos a quinta unidade aberta no Estado, que ficará no bairro de Pacaembu, em São Paulo.

A meta é encerrarmos o ano com dez lojas próprias e o Sudeste tem sido a peça-chave deste crescimento”, afirmou em nota. O secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, analisa que a mobilidade elétrica é uma maneira satisfatória de estimular o avanço econômico de uma região ao mesmo tempo que se preza por ações de cuidado ambiental.

Para ele, é fundamental estar aberto para esse mercado, independente de qual seja o tipo desses veículos (levíssimos, leves ou pesados) e suas finalidades (transporte de pessoas ou mercadorias). “Várias cidades brasileiras e agora também Santo André, com a chegada da Shineray, já enxergam a mobilidade elétrica como uma alternativa para promover o desenvolvimento econômico e social de maneira sustentável”, diz Banzato.