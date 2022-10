Macron diz que a França decidiu sair do Tratado da Carta da Energia

21/10/2022 | 12:14



O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta sexta-feira, 21, que a França decidiu sair do Tratado da Carta da Energia, acordo internacional envolvendo países europeus e da Ásia Central pelo cooperação no setor de energia. A declaração foi feita durante reunião de chefes de Estado na Euro Summit.

No discurso, Macron destacou que o objetivo do país será passar o inverno sem o gás russo. O chefe de Estado da França também defendeu uma reforma no mercado de eletricidade da Europa, destacando que o desafio atual é baixar os preços da energia.

Segundo o jornal Le Monde, o tratado agora abandonado pela França está sendo usado por empresas de combustíveis fósseis para contestar legalmente medidas ambientais.

A Itália já abandonou a iniciativa, enquanto Holanda e Espanha anunciaram planos similares, lembra o diário francês.

O próprio Macron disse nesta sexta que a saída da iniciativa é "coerente" com as metas ambientais francesas.