O que fazer em Toronto – Melhores passeios, hotéis e restaurantes

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



21/10/2022 | 11:55



Muitos viajantes que vão ao Canadá não sabem o que fazer em Toronto. Porta de entrada para boa parte dos brasileiros que visitam o país, a cidade é divertida, cosmopolita e oferece uma série de atividades legais.

Neste post, conheça as atrações de Toronto, os passeios imperdíveis e dicas de hotéis e restaurantes.

Dicas de viagem para Toronto

Onde fica Toronto

Como chegar a Toronto

Transporte em Toronto

Quando ir a Toronto

Seguro viagem Canadá

O que fazer em Toronto

Onde comer em Toronto

Onde ficar em Toronto

Planeje sua viagem para Toronto

Toronto fica na costa leste do Canadá, perto da fronteira com os Estados Unidos. A cidade de Nova York, por exemplo, fica a aproximadamente 760 quilômetros de distância.

Capital da província de Ontário, a metrópole é a maior e mais populosa cidade canadense, com 2,7 milhões de habitantes.

A companhia aérea Air Canada oferece voos diretos do Brasil para Toronto. Os trechos partem do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Empresas como American Airlines, Copa Airlines e United Airlines também operam voos para o destino canadense, mas com paradas. Caso opte por uma passagem com conexão nos Estados Unidos, não se esqueça de providenciar o visto americano.

DepositPhotos Transporte em Toronto

Toronto é uma cidade grande com um ótimo sistema de transporte público. Chamado de Toronto Transit Commission (TTC), ele é formado por metrô, ônibus e bondes elétricos.

Há linhas que levam a diversos bairros da cidade. Por isso, fica fácil conhecer os principais pontos turísticos do pedaço usando transporte público e caminhando a pé.

O destino também conta com uma boa frota de carros de aplicativos como Uber e Lyft.

Outra opção é alugar um carro para explorar Toronto – neste caso, recomendamos reservar o veículo com a Mobility, plataforma que reúne as tarifas mais baixas do mercado.

Quando ir a Toronto

Toronto possui estações climáticas muito bem definidas. O outono e a primavera são as melhores épocas para conhecer a metrópole. As temperaturas são amenas e, por conta da baixa temporada, hospedagens tendem a oferecer preços mais acessíveis.

O inverno é marcado por neve, gelo e muito frio. O verão, por sua vez, é bem abafado, com temperaturas na casa dos 25°C. É nessa época que os canadenses organizam festas e eventos ao ar livre.

Seguro viagem Canadá

Viajar para qualquer lugar sem seguro viagem é arriscado demais. No Canadá, as despesas com saúde podem sair caras, então não vacile.

Consulte as principais operadoras do mercado neste comparadaor online e saia de casa mais tranquilo.

Há, inclusive, opções específicas para quem vai praticar esportes de neve. Aplique o cupom ROTADEFERIAS15 antes de fechar o contrato e ganhe 15% de desconto. Clique aqui para fazer seu seguro viagem para Toronto.

O que fazer em Toronto

A lista das melhores atrações em Toronto inclui:

CN Tower Ripley’s Aquarium of Canada West Queen West Distillery District St. Lawrence Market Casa Loma Royal Ontario Museum Art Gallery of Ontario Chinatown The Path Queen’s Park Esportes em Toronto

CN Tower

DepositPhotos CN Tower

A CN Tower é o cartão-postal mais famoso de Toronto. Com 553 metros de altura, a construção foi a maior torre de observação do mundo até 2012.

O mirante tem partes com chão de vidro, café, restaurante e uma experiência exclusiva para os fãs de adrenalina. Trata-se da Edge Walk, que permite se pendurar do lado externo da torre.

Endereço: 290 Bremner Blvd

290 Bremner Blvd Horário de funcionamento: diariamente, das 9h30 às 21h.

Ripley’s Aquarium of Canada

DepositPhotos Ripley’s Aquarium of Canada

Com tanques de água gigantes, o Ripley’s Aquarium of Canada é o local ideal para aprender mais sobre o fundo do mar. O complexo abriga mais de 13 mil animais de 450 espécies.

Localizada no centro da cidade, pertinho da CN Tower, a atração é muito indicada para famílias, mas, no geral, agrada a todos os perfis de viajantes.

Endereço: 288 Bremner Blvd

288 Bremner Blvd Horário de funcionamento: sexta-feira a quarta-feira, das 10h às 20h. Quinta-feira, das 10h às 18h.

West Queen West

DepositPhotos West Queen West

Também chamada de Art and Design District, a região de West Queen West é um dos lugares mais descolados da cidade. O local concentra um grande número de galerias de arte independentes, lojinhas relacionadas à arte e design e estúdios.

Quem passa por lá também pode caminhar até a divertida Street Art Alley, uma ruela cheia de grafites e arte de rua.

Distillery District

DepositPhotos Distillery District

O Distillery District tem um charme único e se destaca como um dos bairros mais legais de Toronto. A região é um antigo complexo industrial todo revitalizado.

Atualmente, o local abriga cafés hipsters, boutiques locais e chocolaterias. Há também cervejarias bacanas e pubs.

St. Lawrence Market

DepositPhotos St. Lawrence Market

Vale a pena planejar uma visita ao mercado gastronômico St. Lawrence Market. A dica é ir com fome, já que o local reúne várias barraquinhas que preparam lanches e refeições rápidas deliciosas.

O complexo é um dos melhores lugares para comprar Maple Syrup de verdade. A iguaria é muito saborosa e figura entre os produtos típicos do Canadá.

Endereço: 93 Front St E

93 Front St E Horário de funcionamento: terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19h. Sábado, das 7h às 17h. Domingo, das 10 às 17h.

Casa Loma

DepositPhotos Casa Loma

Construída pelo empresário Henry Mill Pellatt, a Casa Loma ficou pronta em 1914 e se destaca por conta de sua exuberante arquitetura. Semelhante a um castelo, a construção rende ótimas fotos.

Vale a pena conhecer a parte interna do prédio, que conta com 98 quartos e 39 banheiros. Também dá para explorar os jardins e ver como as famílias ricas de Toronto viviam antigamente.

Endereço: 1 Austin Terrace

1 Austin Terrace Horário de funcionamento: diariamente, das 9h30 às 17h.

Royal Ontario Museum

DepositPhotos Royal Ontario Museum

Com um prédio moderno que chama a atenção de quem passa pela região, o Royal Ontario Museum é um dos museus mais legais de Toronto e do Canadá. Ele foi fundado em 1914 e abriga um acervo riquíssimo.

Quem visita o complexo consegue ver desde múmias egípcias até esqueletos de dinossauros. Há também joias africanas e objetos que remetem à história de diversas partes do mundo.

Endereço: 100 Queens Park

100 Queens Park Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 10h às 17h30.

Art Gallery of Ontario

DepositPhotos Art Gallery of Ontario

Com mais de 90 mil obras de arte, o Art Gallery of Ontario figura entre os maiores museus da América do Norte.

O acervo tem peças de artistas como Picasso, Monet e Rodin. Também é possível ver de perto esculturas do britânico Henry Moore.

Endereço: 317 Dundas St W

317 Dundas St W Horário de funcionamento: terça-feira e quinta-feira, das 10h30 às 17h. Quarta-feira e sexta-feira, das 10h30 às 21. Sábado e domingo, das 10h30 às 17h30.

Chinatown

Toronto é uma cidade formada por muitos imigrantes. Por isso, é comum encontrar bairros multiculturais.

Um dos mais famosos é Chinatown. Ali, vale a pena caminhar, explorar os comércios de rua e percorrer a avenida Spadina, que transporta a galera para um pedacinho da China na metrópole canadense.

The Path

DepositPhotos Saída do metrô para as ruas de Toronto

Por conta do inverno rígido, Toronto conta com uma espécie de cidade subterrânea. O local é chamado de The Path e funciona o ano todo.

Vale a pena explorar os mais de 27 quilômetros de caminhos subterrâneos, que abrigam lojinhas e restaurantes.

Queen’s Park

Localizado no centro da cidade, o Queen’s Park é um parque urbano inaugurado em 1860. Apesar de ser pequeno, o local é muito charmoso e precisa estar no roteiro de quem ainda não sabe o que fazer em Toronto.

Muito procurado durante o verão, o complexo é lar do prédio da Assembléia Legislativa de Ontario.

Endereço: 110 Wellesley St W

Esportes em Toronto

DepositPhotos Scotiabank Arena

Toronto oferece várias atrações legais para os fãs de esporte. Boa parte dos eventos ocorre na Scotiabank Arena, casa oficial dos times Toronto Raptors (NBA) e Toronto Maple Leafs (NHL).

Para os fãs de baseball, a dica é assistir a uma partida do Toronto Blue Jays. Os jogos são realizados no estádio Rogers Centre.

Onde comer em Toronto

Assim como outras grandes metrópoles, Toronto tem opções gastronômicas incríveis e que exploram sabores de diferentes partes do mundo. Veja três sugestões legais:

360 Restaurant

Café Boulud

Canoe

360 Restaurant

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 360 Restaurant (@tourcntower360)

O 360 Restaurant é um restaurante giratório que fica no topo da famosa CN Tower. A cada 72 minutos, o local dá uma volta completa e permite que a galera aprecie vistas inesquecíveis da cidade durante as refeições.

Café Boulud

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cafe´ Boulud & d|bar Toronto (@cafebouludto)

Comandado pelo chef Daniel Boulud, o Café Boulud é especializado em delícias da cozinha francesa. O local é descontraído e exibe várias obras de arte.

Canoe

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Canoe (@canoerestaurant)

O Canoe fica no alto do TD Bank Tower e tem uma das vistas mais espetaculares da cidade, com a CN Tower logo em frente. De quebra, o local tem um menu variado com delícias típicas da cozinha canadense.

Onde ficar em Toronto

Quem viaja ao destino canadense encontra opções de hospedagem que vão desde lugares simples com bom custo-benefício até hotéis luxuosos e cheios de sofisticação.

Abaixo, veja três acomodações legais para ficar em Toronto:

Shangri-la Toronto

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shangri-La Toronto (@shangrilato)

Com quartos grandes, decoração elegante e spa, o Shangri-la Toronto é uma ótima opção para quem busca uma acomodação de luxo. O local também conta com um bar conhecido por preparar ótimos drinques.

—

Chelsea Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chelsea Hotel, Toronto (@chelseahoteltoronto)

Localizado no centro de Toronto, o Chelsea Hotel oferece fácil acesso ao metrô e às principais atrações da cidade. O local tem mais de 1.500 acomodações e é bem confortável.

—

Four Seasons Toronto

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Four Seasons Hotel Toronto (@fstoronto)

As enormes janelas que oferecem belas vistas panorâmicas da cidade são os grandes destaques das acomodações do Four Seasons Toronto. O complexo também abriga ótimos restaurantes e spa.

—

Planeje sua viagem para Toronto

Antes de viajar para Toronto, vale a pena usar as melhores ferramentas disponíveis para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis no Canadá. O mesmo vale para passeios, transfers e ingressos para eventos.

Não deixe também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim você viaja mais tranquilo e acesso à internet de qualquer lugar do país.

